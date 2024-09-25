Раскрыты все карты ежедневного комбо X Empire (Musk Empire) на 25-26 сентября
Раскрыты все карты ежедневного комбо X Empire (Musk Empire) на 25-26 сентября.
Комбо-карты для X Empire (Musk Empire) на 25-26 сентября.
1. Производители электромобилей
2. Космические компании
3. Разведение хомяков
Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)
Каждый день можно собрать три карты, которые принесут гарантированную повышенную прибыль. Обновляются комбо карты в 13:00 по Москве — и лучше их не пропускать, ведь листинг уже совсем скоро.
Как собрать ежедневное комбо в X Empire (Musk Empire)
Выберите вкладку «Город» и зайдите в «Инвестиции» — эта локация открывается с 3-го уровня аккаунта. Разыщите там карты, входящие в комбо дня, выберите на ползунке максимально доступное количество монет и нажмите «Мне повезет». Карты отправятся на фондовую биржу, а вы получите прибыль.
Новости