Появились все карты из комбо дня для X Empire (Musk Empire) на 4-5 октября

Названо комбо дня для X Empire (Musk Empire) на 4-5 октября

Комбо в X Empire на 4-5 октября.

1. Разработка игр

2. Разведение хомяков

3. Разведение единорогов

Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Разработчики игры начали новый сезон — и вместе с ним вернулись старые активности, в том числе и ежедневное комбо. Каждый день игроки получают возможность «инвестировать» монеты в определенные карты, чтобы получить гарантированную прибыль — ее размеры зависят от уровня аккаунта и количества вложенных монет.

Как открыть комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Откройте вкладку «Город» — она становится доступной с 3 уровня аккаунта. После этого нажмите на кнопку «Инвестиции», и поочередно вложите во все три карточки из комбо максимальное количество монет. Комбо дня обновляется раз в сутки, в 13:00 по московскому времени.