Названы все карты из комбо дня X Empire (Musk Empire) на 29-30 сентября
Раскрыто комбо для X Empire (Musk Empire) на 29-30 сентября.
Комбо в X Empire на 29-30 сентября.
1. Искусственный интеллект
2. Проекты блокчейна
3. Дорогое вино
Что такое комбо в X Empire (Musk Empire)
Каждый день игроки могут инвестировать внутреннюю валюту в те или иные карты. В большинстве случаев прибыль не гарантировано, но комбо из трех карт совершенно точно принесёт прибыль — её размер зависит от уровня аккаунта и количества вложенной валюты.
Где найти комбо в X Empire (Musk Empire)
Комбо дня обновляется в 13:00 по Москве — вскоре после этого решение появляется в Интернете. Чтобы собрать комбо перейдите на вкладку «Город» в главном меню приложения (она доступна с 3 уровня аккаунта), зайдите в «Инвестиции», выберите нужные карты и вложите в них как можно больше монет.
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