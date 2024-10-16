Собрано комбо дня для X Empire (Musk Empire) на 16-17 октября
Появилось комбо дня для X Empire (Musk Empire) на 16-17 октября
Комбо в X Empire на 16-17 октября.
1. Проекты блокчейна
2. Недвижимость в Нигерии
3. Классические автомобили
Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)
Ежедневно игроки получают возможность вложить внутреннюю валюту в те или иные карты — с разной степенью риска. Однако в 10:00 по Москве обновляются три карты, каждая из которых гарантированно принесет прибыль в размерах, зависящих от уровня аккаунта и количества вложенных монет.
Как собрать комбо дня в X Empire (Musk Empire)
Откройте вкладку «Город» (она становится доступной с третьего уровня аккаунта) и выберите кнопку «Инвестиции». Теперь остается только выбрать правильные карты и поочередно инвестировать в каждую из них максимально возможное количество монет.
Новости