Раскрыт код от OKX из X Empire (Musk Empire) на 15-16 октября
Обновился код дня для X Empire (Musk Empire) на 15-16 октября
Код дня в X Empire (Musk Empire) на 15-16 октября.
Актуальный код: 4800
Что такое код дня в X Empire (Musk Empire)
Примерно то же самое, что и пропавшая из игры «Загадка дня» — вопрос, ответ на который принесет внутреннюю валюту в объеме, зависящем от уровня аккаунта. Теперь эти вопросы связаны с криптобиржей OKX — одной из площадок, куда 26 сентября выйдет токен X Empire.
Как ввести код дня в X Empire (Musk Empire)
Здесь ничего не поменялось: перейдите в раздел «Задачи», найдите там пункт «Код от OKX» и нажмите на него. Теперь останется только ввести правильный ответ в специальное поле и получить награду. Обновляется код дня в 10.00 по Москве.
Новости