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Сегодня, 19:07

Обновилось решения ребуса для X Empire (Musk Empire) на 30 сентября — 1 октября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Маск.

Найдено решение для ребуса в X Empire (Musk Empire) на 30 сентября — 1 октября.

Ребус дня в X Empire на 30 сентября — 1 октября.

Правильный ответ: Profit

Что такое ребус в X Empire (Musk Empire)

Сегодня последний день, когда игроки могут получить награду в монетах за решение несложной загадки.

Маск. До окончания фазы майнинга X Empire остались считаные часы

Уже в 21:00 по Москве в X Empire закончится фаза майнинга, а это значит, что обновившийся за два часа до этого ребус станет последним.

Как решить ребус в X Empire (Musk Empire)

Перейдите во вкладку «Задачи» и найдите там кнопку «Ребус дня». Если нажать ее, то перед вами появится картинка с шарадой и поле для ввода правильного ответа. Разгадайте ее сами или воспользуйтесь готовым решением — и награда будет ваша. Ее размер зависит от уровня аккаунта.

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