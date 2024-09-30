Появилось комбо дня для X Empire (Musk Empire) на 30 сентября — 1 октября
Появилось первое октябрьское ежедневное комбо для X Empire (Musk Empire) на 30 сентября — 1 октября
Комбо в X Empire на 30 сентября — 1 октября.
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Что такое комбо в X Empire (Musk Empire)
Игра позволяет вкладывать монеты в те или иные карты. Обычно прибыль не гарантирована, но комбо-карты всегда принесут доход — его размер зависит от уровня аккаунта и количества инвестированных монет.
Как открыть комбо в X Empire (Musk Empire)
Перейдите в раздел «Город» (он открывается с 3 уровня) и выберите «Инвестиции». Теперь остается только вложить внутреннюю валюту в карты из комбо дня, чем больше — тем лучше. Комбо обновляется каждый день в 13.00 по московскому времени.
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