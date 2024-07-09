WhatsApp заблокируют? Соцсеть постоянно нарушает российские законы

В Госдуме РФ допускают возможность блокировки мессенджера WhatsApp.

WhatsApp. Фото Соцсети

«Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет. Но я хочу напомнить, что WhatsApp неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство нашей страны — суды регулярно штрафуют компанию за неисполнение правил работы в РФ», — рассказали в Госдуме РФ.

Вопрос о блокировке WhatsApp поднимается не в первый раз. В 2021 году он был поднят в связи с неконструктивной позицией руководства мессенджера в вопросе хранения и безопасности персональных данных.