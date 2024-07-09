Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 13:50

WhatsApp заблокируют? Соцсеть постоянно нарушает российские законы

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
WhatsApp.
Фото Соцсети

В Госдуме РФ допускают возможность блокировки мессенджера WhatsApp.

WhatsApp.
Фото Соцсети

«Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет. Но я хочу напомнить, что WhatsApp неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство нашей страны — суды регулярно штрафуют компанию за неисполнение правил работы в РФ», — рассказали в Госдуме РФ.

Вопрос о блокировке WhatsApp поднимается не в первый раз. В 2021 году он был поднят в связи с неконструктивной позицией руководства мессенджера в вопросе хранения и безопасности персональных данных.

7
0
Читайте также
Футболисты сборной Франции отреагировали на итоги выборов в стране
Жена капитана сборной Испании Мораты из Италии поддерживает мужа на Евро-2024
Задор, прагматизм, дисциплина или упрямство: кто выйдет в финал Евро-2024
Глушенков может заменить Клаудиньо, Соболева действительно не хватает, а Летний кубок опять проигран. Что происходит в «Зените»
В СВР указали на намерения США добиваться смены власти в Грузии
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новый секретный шифр на 9 июля для Hamster Kombat раскрыли за секунды

Названы три комбо-карты в Hamster Kombat на 9-10 июля

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости