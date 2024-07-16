Warhammer 40,000: Space Marine 2 выложили на торренты за два месяца до релиза

Тестировщики слили дев-билд Space Marine 2 за два месяца до релиза.

Warhammer 40.000: Space Marine 2. Фото Saber Interactive

С момента последнего обновления билда прошло всего два дня, поэтому сборку можно считать относительно свежей. Более того, одну из потенциальных лучших игр года уже можно полностью пройти. Вес игры — 69 ГБ.

В «зеленых магазинах» к сливу игры относятся с большими подозрениями и предлагают дождаться релиза Space Marine 2. Он состоится 9 сентября.