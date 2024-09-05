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Появились первые оценки Warhammer 40 000: Space Marine 2 — журналисты хвалят геймплей, но ругают оптимизацию

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Оценки Warhammer 40,000: Space Marine 2 от игровой прессы устаканились примерно на отметке 8,5/10. Больше всего журналистам понравилось общее ощущение эпичности и прекрасно переданная атмосфера сеттинга «вечной войны» — последнее удалось в том числе и из-за хорошего арт-дирекшена и убедительных графических эффектов.

Сюжет оказался предсказуемым для тех, кто знаком со вселенной, но авторы постарались передать ощущение товарищества между персонажами. Тем не менее в фокусе игры находится геймплей, и он хорош. Пожалуй, главный его недостаток — под конец игры он может и поднадоесть. Омрачают впечатление и некоторые технические недочеты вроде проблем с оптимизацией.

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