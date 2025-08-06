Warhammer 40,000: Rogue Trader получила обновление для Lex Imperialis

Студия OwlCat выпустила его, чтобы улучшить впечатление игроков от новинки. На данный момент изменения доступны только на PC, консольная версия выйдет через несколько дней. Изменения таковы: добавлены 20 новых талантов для Надзирателя, реакции и дополнительные опции в диалогах.

Доработки же были направлены на механики и локации, работу искуственного интеллекта и другие аспекты игры.

Дополнение Lex Imperialis доступно для игроков с 24 июня, а ранее компания выпустила другое не менее крупное обновление.