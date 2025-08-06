CyberPRO
6 августа, 16:22

Warhammer 40,000: Rogue Trader получила обновление для Lex Imperialis

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Warhammer 40,000: Rogue Trader.
Фото YouTube

Студия OwlCat выпустила его, чтобы улучшить впечатление игроков от новинки. На данный момент изменения доступны только на PC, консольная версия выйдет через несколько дней. Изменения таковы: добавлены 20 новых талантов для Надзирателя, реакции и дополнительные опции в диалогах.

Доработки же были направлены на механики и локации, работу искуственного интеллекта и другие аспекты игры.

Дополнение Lex Imperialis доступно для игроков с 24 июня, а ранее компания выпустила другое не менее крупное обновление.

