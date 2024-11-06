Warcraft 2 получит ремастер — спустя 30 лет после выхода

Фанаты нашли в интернете доказательства существования ремастера Warcraft 2 — легендарной стратегии, вышедшей в далеком 1995 году. На внутренних серверах Blizzard обнаружились арты с названием игры, логотип и иконка.

Вероятнее всего, разработчики раскроют карты уже 13 ноября в рамках презентации Warcraft Direct — если слухи верны, анонс ремастера придется как раз на 30-летие создания франшизы.

Фото Blizzard Entertainment