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Warcraft 2 получит ремастер — спустя 30 лет после выхода

Евгения Воскресенская
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Фото Blizzard Entertainment

Фанаты нашли в интернете доказательства существования ремастера Warcraft 2 — легендарной стратегии, вышедшей в далеком 1995 году. На внутренних серверах Blizzard обнаружились арты с названием игры, логотип и иконка.

Обложка. Легендарные стратегии добавили в Game Pass

Вероятнее всего, разработчики раскроют карты уже 13 ноября в рамках презентации Warcraft Direct — если слухи верны, анонс ремастера придется как раз на 30-летие создания франшизы.

Фото Blizzard Entertainment
Фото Blizzard Entertainment
Источник: Игромания
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