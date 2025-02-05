Выводы сделаны, но не те: в ЕA считают, что Dragon Age 4 провалилась из-за синглплеера

В Electronic Arts рассказали о своем понимании причин провала Dragon Age: The Veilguard — и привели геймеров в настоящий ужас. Генеральный директор фирмы, Эндрю Уилсон, полагает, что аудиторию оттолкнуло... отсутствие онлайн-элементов.

Между тем, игроки предъявляли к Dragon Age 4 немало претензий, но ни одна из них не сводилась к тому, что это — не игра-сервис. Многие опасаются, что теперь EA свернет разработку синглплеерных игр и сконцентрируется на мультиплеере.