Вышла «Смута 2.0» — в игре переработали почти все

«Смута» обновилась до версии 2.0, и поменялось в игре многое. Все главные герои получили новую озвучку, записанную профессиональными актерами, были переработаны многие квесты (включая 14 стелс-миссий) и исправлены некоторые диалоги, а в городах появились новые анимированные NPC. Кроме того, «капитально обновили» и боевую систему. Новые механики можно попробовать бесплатно — вышла демо-версия с эпизодами «Пролог» и «Теплый стан». А те, кто захочет купить полную версию, смогут сделать это по цене всего в 403 рубля.