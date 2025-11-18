Вышел релизный трейлер Warhammer Vermintide 2 с обновленной миссией

«Возвращение в Рейк» была переработана разработчиками, в ролике показали изменения в сюжете и боевой системе.

Обновление выпущено в честь десятилетия оригинальной игры Warhammer. Компания значительно расширила локацию и переработала ландшафт, добавила новые встречи и события, сопроводив их специальными пасхалками. Нововведением стали и новые виды противников, что встретятся во время корабельного эпизода.

«Возвращение в Рейк» выйдет 20 ноября. Ранее разработчики объявили, что не готовят третью часть, а хотят сосредоточиться на добавлении нового контента.