Вышел новый трейлер Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection — Capcom

Разработчики решили подогреть интерес аудитории и выпустили свежий ролик для пользователей.

Основное внимание было уделено работе главных героев. Основная цель — спасение вымирающих видов животных, в том числе известных ранее Раталосов. Новая игра предлагает возглавить отряд рейнджеров, что будут пытаться выполнить эту непростую миссию. В центре сюжета игры стоят два погибающих народа, чья паника усугубляется после появления на свет предвестников разрушения в лице близнецов.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection выйдет 13 марта 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Русификатор будет встроен в игру. Трейлер представлен ниже.