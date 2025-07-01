Вышел новый геймплейный трейлер Heroes of Might and Magic: Olden Era
Выпуск трейлера связан с заключением партнерского контракта на издательство игры между Ubisoft, Unfrozen и Hooded Horse.
До этого компания уже принимала участие в релизе громкого проекта Manor Lords в 2024 году. В серии игр компании были и другие, например Workers & Resources: Soviet Republic, Cataclismo и Sons of Valhalla.
Планируется, что Heroes of Might & Magic: Olden Era стартует в раннем доступе Steam до конца 2025 года. Точная дата релиза на данный момент не была опубликована.
