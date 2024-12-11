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Сегодня, 12:10

Вышел крупный патч для Cyberpunk 2077 — теперь в игре можно красить автомобили

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото CD Projekt Red

Cyberpunk 2077 получил крупный патч под номером 2.2. Главное нововведение — это расширенная кастомизация. Теперь технология «Хрустальное покрытие» будет доступна и на автомобилях производства «Эрреры», «Мидзутани», «Квадры» и «Вильфора» — все их получится перекрасить, в том числе и на ходу.

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Кроме того, новые элементы внешности стали доступны и для Ви, от цвета глаз до татуировок и декоративных имплантов. Ну и, разумеется, не обошлось без исправления оставшихся в игре багов.

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