Вышел крупный патч для Cyberpunk 2077 — теперь в игре можно красить автомобили

Cyberpunk 2077 получил крупный патч под номером 2.2. Главное нововведение — это расширенная кастомизация. Теперь технология «Хрустальное покрытие» будет доступна и на автомобилях производства «Эрреры», «Мидзутани», «Квадры» и «Вильфора» — все их получится перекрасить, в том числе и на ходу.

Кроме того, новые элементы внешности стали доступны и для Ви, от цвета глаз до татуировок и декоративных имплантов. Ну и, разумеется, не обошлось без исправления оставшихся в игре багов.