Вышел геймплейный трейлер Escape from Tarkov — игра выйдет 15 ноября

Ролик приурочен к полноценному выходу и показывает моменты из игрового аспекта проекта.

Это уже второе видео, которое публикуется перед выходом «Таркова» в Steam. Прошлый трейлер был кинематографическим, а сейчас больше посвящен геймплею и тому, что пользователи увидят после релиза. В Escape from Tarkov — масса атмосферных локаций, на которых может скрываться много опасностей.

С момента своего зарождения в 2012 году, Escape from Tarkov прошла значительный путь. Первая альфа-версия игры появилась спустя четыре года. Ранее мы уже писали о Таркове в нашей статье.