Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 14:38

Второй трейлер GTA 6 выйдет в ноябре? Фанаты нашли намек на это

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Rockstar Games

Фанаты GTA гадают по Луне: в новом посте от Rockstar Games нашли намек на дату выхода второго трейлера GTA 6. Сопоставив лунные фазы с изображенным на картинке из поста, геймеры определили точный день — 22 ноября.

Не торопитесь ухмыляться — в прошлом году этот подход сработал. Фанатам удалось вычислить дату анонса первого трейлера по все той же фазе Луны на картинке.

Обложка. Бывший директор Rockstar рассказал, почему GTA 6 понравится фанатам

Впрочем, в тот раз разработчики могли просто подыграть фанатам. Возможно, сейчас студия подтрунивает над ними, заставляя выискивать тайные послания там, где их нет.

Фанаты считают, что второй трейлер GTA 6 выйдет 22 ноября.
В прошлом году фанатам удалось вычислить дату анонса первого трейлера.
Источник: iXBT.games
Читайте также
Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября в 2024 году
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Популярное видео
Линден Вей вынужден уехать в Канаду
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура ноября
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сибирь» настиг кризис
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Комбо дня в Major на 2 ноября уже распространили

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости