Второй трейлер GTA 6 выйдет в ноябре? Фанаты нашли намек на это

Фанаты GTA гадают по Луне: в новом посте от Rockstar Games нашли намек на дату выхода второго трейлера GTA 6. Сопоставив лунные фазы с изображенным на картинке из поста, геймеры определили точный день — 22 ноября.

Не торопитесь ухмыляться — в прошлом году этот подход сработал. Фанатам удалось вычислить дату анонса первого трейлера по все той же фазе Луны на картинке.

Впрочем, в тот раз разработчики могли просто подыграть фанатам. Возможно, сейчас студия подтрунивает над ними, заставляя выискивать тайные послания там, где их нет.

Фанаты считают, что второй трейлер GTA 6 выйдет 22 ноября.