Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 19:30

Второй трейлер GTA 6 выйдет через 2 дня? Фанаты нашли новые доказательства

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Rockstar Games

Следствие ведут фанаты GTA: гипотеза о том, что второй трейлер самой ожидаемой игры должен выйти 27 декабря, нашла новое подтверждение. Очередная «улика» обнаружилась на ордере, который был выдан ФБР на поимку Бонни и Клайда — отсылку на знаменитую криминальную пару можно увидеть в главных героях GTA 6.

GTA 6. Глава Take-Two обрадовал фанатов GTA 6

Дело в том, что на ордере указано число 1227 — в США принято писать сначала месяц, а потом день. Так и получилось 27 декабря. Если гипотеза фанатов верна, то в Rockstar работают те еще любители загадывать ребусы. Впрочем, более вероятным кажется, что поклонники просто стали заложниками собственной скрупулезности и чересчур живого воображения.

Читайте также
В Бурятии два человека погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты
Бывший боец UFC Мария Агапова снова осталась без дома
Почему экс-капитан сборной Германии Лам оскорбил ЧМ-2018 в России
СКА обменял хорвата Рендулича в «Металлург» на Павла Акользина
Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане. Что известно к этому часу
Смертные казни, контроль над Панамским каналом и сдвиг светового дня. Что пишут СМИ о планах Трампа
Популярное видео
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В новогоднюю раздачу игр в Epic Games Store вошел Control — шутер от создателей Max Payne

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости