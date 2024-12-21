Второй трейлер GTA 6 может появиться за четыре дня до Нового года

Фанаты GTA 6 продолжают заниматься конспирологией. Они в очередной раз вычислили дату выхода нового трейлера, который, по их подсчетам, должен появиться 27 декабря.

Источником стала фотография с фирменными вещами для сотрудников Rockstar. Шрифт на футболке напомнил геймерам о цветах GTA 6, а в цифрах на попавшей в кадре бумажке они разглядели число 1227. Именно последнее и позволило авторам теорий предположить, какой будет дата выхода. Правы они или нет — узнаем уже скоро.