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Сегодня, 21:00

Второй трейлер GTA 6 может появиться за четыре дня до Нового года

Евгения Воскресенская
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Фанаты GTA 6 продолжают заниматься конспирологией. Они в очередной раз вычислили дату выхода нового трейлера, который, по их подсчетам, должен появиться 27 декабря.

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Источником стала фотография с фирменными вещами для сотрудников Rockstar. Шрифт на футболке напомнил геймерам о цветах GTA 6, а в цифрах на попавшей в кадре бумажке они разглядели число 1227. Именно последнее и позволило авторам теорий предположить, какой будет дата выхода. Правы они или нет — узнаем уже скоро.

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