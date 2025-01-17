Все не так плохо? Assassin's Creed Shadows получает хорошие отзывы от поигравших

Эмбарго на ревью Assassin's Creed Shadows еще не спало, но первые отзывы от поигравших уже начинают просачиваться в интернет. И, судя по ним, все не так плохо, как может показаться. Так, один из стримеров остался очень впечатлен первым часом игры.

По его словам, игра вышла гораздо интереснее предыдущих частей: Valhalla и Odyssey, а его интерес к проекту вырос от 1/10 к 9/10. Сообщается, что эмбарго на рецензии спадет уже в четверг, 23 января.