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Сегодня, 13:30

Все не так плохо? Assassin's Creed Shadows получает хорошие отзывы от поигравших

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Эмбарго на ревью Assassin's Creed Shadows еще не спало, но первые отзывы от поигравших уже начинают просачиваться в интернет. И, судя по ним, все не так плохо, как может показаться. Так, один из стримеров остался очень впечатлен первым часом игры.

Assassin's Creed Shadows.Авторы Assassin's Creed Shadows случайно назначили выход игры на траур в Японии

По его словам, игра вышла гораздо интереснее предыдущих частей: Valhalla и Odyssey, а его интерес к проекту вырос от 1/10 к 9/10. Сообщается, что эмбарго на рецензии спадет уже в четверг, 23 января.

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