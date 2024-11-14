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Возвращение Train и прокачанный Desert Eagle — что нового принес патч в Counter-Strike 2

Евгения Воскресенская
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Фото Valve

Вместе с крупным обновлением в Counter-Strike 2 вернулась карта Train, которая так полюбилась игрокам. Ее можно было увидеть в прошлых версиях шутера, однако в 2021 году разработчики приняли решение заменить ее на другую.

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С тех пор Train значительно переработали, начиная с графики и заканчивая расположением объектов. Также в обновлении повысилась эффективность и точность Desert Eagle — теперь он стреляет быстрее, а при приседании попадает в одну точку.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться на странице в Steam.

Источник: TG-канал VG/Двач
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