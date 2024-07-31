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Сегодня, 15:45

Внутриигровые предметы в Dota 2 стали дешевле для россиян

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Valve

Компания Valve Corporation, владеющая Steam, изменила внутренний курс доллара к рублю. Теперь любители Dota 2 и Counter-Strike 2 могут приобрести внутриигровые товары по более низким ценам.

Офис Valve. Сотрудники Valve получают больше 15 миллионов долларов в год

Так, аркана-набор The Resurrection of Shen обойдется российским игрокам в 3050 рублей вместо 3 250, а сокровищницы ивента — в 215 рублей вместо 230.

Ключ, открывающий кейс, ранее стоил 225 рублей, теперь его можно приобрести за 215 рублей вместо 225 рублей.

Источник: TG-канал Steam Community
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