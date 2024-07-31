Внутриигровые предметы в Dota 2 стали дешевле для россиян

Компания Valve Corporation, владеющая Steam, изменила внутренний курс доллара к рублю. Теперь любители Dota 2 и Counter-Strike 2 могут приобрести внутриигровые товары по более низким ценам.

Так, аркана-набор The Resurrection of Shen обойдется российским игрокам в 3050 рублей вместо 3 250, а сокровищницы ивента — в 215 рублей вместо 230.

Ключ, открывающий кейс, ранее стоил 225 рублей, теперь его можно приобрести за 215 рублей вместо 225 рублей.