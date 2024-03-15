Внушающие формы и продвинутая физика — героиня Vindictus: Defying Fate порадовала игроков

Vindictus: Defying Fate, ролевой «соулслайк», начинает открытое тестирование уже 19 марта — и оно явно будет популярным.



Южнокорейские разработчики из NEXON знают, чем заинтересовать аудиторию — главную героиню можно одеть в весьма откровенные наряды, а привлекательность ее внушительных форм подчекривается детальной физической моделью.

Вероятно, в поисках вдохновения студия смотрела на многочисленные моды для Skyrim — и не прогадала.