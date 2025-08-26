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Vlad Circus: Curse of Asmodeus от Indiesruption уже доступна в Steam

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип с Vlad Circus: Curse of Asmodeus.
Фото Steam

Мрачное пиксельное арт-приключение доступно на PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Игра стала полноценным приквелом и сиквелом к предыдущей части, вышедшей в 2022 году Vlad Circus: Descend into Madness. Проект сохранил подход к процессу — геймеру предстоит погрузиться в историю Иозефа Петреску через записи в его дневнике. Необходимо будет побывать в прошлом и будущем главного героя, чтобы восстановить память и раскрыть секреты игры.

Возможность приобрести Vlad Circus: Curse of Asmodeus уже открыта для желающих, цена колеблется от 1600 рублей в российской Steam-версии.

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