Визуальная хоррор-новелла Doki Doki Literature Club вышла на iOS и Android

При этом игра вышла бесплатно, хотя дополнительный контент потребует оплаты в составе издания Plus.

Оно предлагает различные улучшения, побочные истории, встроенный музыкальный плеер и не только. Doki Doki Literature Club погружает в «тревожный мир школьной романтики и поэзии» с 2017 года, когда она впервые вышла на PC. Игра заслужила высокие оценки критиков и игроков, а позднее добралась и до консолей.

Проет уже перешагнул 30 миллионов скачиваний в сумме на всех версиях проекта — об этом рассказала студия Serenity Forge.