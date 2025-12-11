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11 декабря 2025, 18:30

Визуальная хоррор-новелла Doki Doki Literature Club вышла на iOS и Android

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Doki Doki Literature Club.
Фото Screenrant

При этом игра вышла бесплатно, хотя дополнительный контент потребует оплаты в составе издания Plus.

Оно предлагает различные улучшения, побочные истории, встроенный музыкальный плеер и не только. Doki Doki Literature Club погружает в «тревожный мир школьной романтики и поэзии» с 2017 года, когда она впервые вышла на PC. Игра заслужила высокие оценки критиков и игроков, а позднее добралась и до консолей.

Проет уже перешагнул 30 миллионов скачиваний в сумме на всех версиях проекта — об этом рассказала студия Serenity Forge.

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