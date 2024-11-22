Виталий Милонов потребовал запретить S.T.A.L.K.E.R. 2 из-за дискриминации русского языка

Виталий Милонов призвал запретить S.T.A.L.K.E.R. 2 из-за того, что ее разработчики позволили себе дискриминацию «нашего прекрасного русского языка», отказавшись от его использования в игре.

Милонов посчитал, что такое отношение равноценно «плевку на могилы русских предков», и призвал оградить российских геймеров от продукта студии. «Нужно объявить эту игру запрещенной к скачиванию, хранению, копированию и всяческому использованию в нашей стране», — заявил депутат.



