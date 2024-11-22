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Виталий Милонов потребовал запретить S.T.A.L.K.E.R. 2 из-за дискриминации русского языка

Евгения Воскресенская
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Фото Виталий Милонов, соцсети.

Виталий Милонов призвал запретить S.T.A.L.K.E.R. 2 из-за того, что ее разработчики позволили себе дискриминацию «нашего прекрасного русского языка», отказавшись от его использования в игре.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Анонсирована русская озвучка для S.T.A.L.K.E.R. 2 — ее создаст нейросеть

Милонов посчитал, что такое отношение равноценно «плевку на могилы русских предков», и призвал оградить российских геймеров от продукта студии. «Нужно объявить эту игру запрещенной к скачиванию, хранению, копированию и всяческому использованию в нашей стране», — заявил депутат.

Источник: TG-канал ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
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