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Сегодня, 16:00

«Ведьмак 4» ждет провал? Большинство ветеранов CD Projekt RED покинули студию

Евгения Воскресенская
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Фото CD Projekt Red

Фанаты всерьез обеспокоены будущим «Ведьмака 4». И основания для этого есть: дело в том, что CD Projekt RED покинули большинство ветеранов студии, работавших над третьей частью серии.

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В частности, команда лишилась ведущего сценариста The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077. Большинство специалистов присоединились к новой студии Rebel Wolves, которая была основана бывшим геймдиректором CD Projekt RED. Поклонники опасаются, что без ключевых сотрудников «Ведьмак 4» обречен на провал.

Источник: TG-канал Игроманы
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