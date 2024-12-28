«Ведьмак 4» ждет провал? Большинство ветеранов CD Projekt RED покинули студию

Фанаты всерьез обеспокоены будущим «Ведьмака 4». И основания для этого есть: дело в том, что CD Projekt RED покинули большинство ветеранов студии, работавших над третьей частью серии.

В частности, команда лишилась ведущего сценариста The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077. Большинство специалистов присоединились к новой студии Rebel Wolves, которая была основана бывшим геймдиректором CD Projekt RED. Поклонники опасаются, что без ключевых сотрудников «Ведьмак 4» обречен на провал.