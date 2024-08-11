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Сегодня, 15:20

Ведьмак Геральт появится в The Witcher 4, но не в качестве главного героя

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото CD Projekt Red

Даг Кокл, актер англоязычной озвучки ведьмака Геральта в серии игр The Witcher, раскрыл некоторые детали будущей игры. По его словам, Геральт появится и в новой игре, но уже в качестве второстепенного персонажа. Вероятно, речь может идти о чем-то вроде появления ведьмака Лето из Гулеты в The Witcher 3.

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А вот деталей сюжета актер не знает — сценария он не видел, а даже если бы и видел, то ничего бы не сказал из-за соответствующих соглашений.

Источник: TG-канал Steam Community
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