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Сегодня, 17:00

«Ведьмак 4» оказался интереснее зрителям, чем Elden Ring и Intergalactic

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Трейлер «Ведьмака 4» стал самым просматриваемым из трейлеров всех новинок, которые показали на церемонии The Game Awards 2024. Общее количество просмотров ролика с Цири из разных источников превысило 10 миллионов.

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На втором месте оказалась Elden Ring Nightreign с более чем 6 миллионами просмотров. Замыкает тройку лидеров новый проект студии Naughty Dogs — фантастический экшен Intergalactic: The Heretic Prophet с 2,5 миллионами просмотров. Остальные игры, даже Mafia: The Old Country и Borderlands 4, не смогли перевалить за отметку в 2 миллиона просмотров

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