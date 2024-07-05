ВЦИОМ: больше половины опрошенных россиян никогда не играли в видеоигры

Всероссийский центр изучения общественного мнения удивил результатами опроса, связанного с видеоиграми. Оказалось, что больше половины опрошенных вообще не знакомы с видеоиграми.

Аллоды Онлайн. Фото Игры.Mail.ru.

Всего ВЦИОМ опросил 1600 человек разных возрастов. По данным опроса, 22 % россиян играют в видеоигры, а еще 21 % считают себя бывшими геймерами. Целых 57 % никогда не играли видеоигры.

Самой популярной платформой среди нынешних и бывших геймеров оказались ПК и ноутбуки (74 %), на втором месте — смартфоны (55 %). Далее — PlayStation (22 %), планшеты (17 %), Xbox (11 %), Nintendo Switch (5 %) и Steam Deck (3 %).

Pathologic 2. Фото Ice-Pick Lodge

Также ВЦИОМ опросил респондентов на тему российских видеоигр. Более половины геймеров (56 %) за прошедшие два-три года не прикасались к российским играм, однако среди 29 % опробовавших отечественные разработки последней запущенной игрой (необязательно новой) остались довольны 91 %.