Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 13:40

ВЦИОМ: больше половины опрошенных россиян никогда не играли в видеоигры

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Atomic Heart.
Фото Mundfish

Всероссийский центр изучения общественного мнения удивил результатами опроса, связанного с видеоиграми. Оказалось, что больше половины опрошенных вообще не знакомы с видеоиграми.

Аллоды Онлайн.
Фото Игры.Mail.ru.

Всего ВЦИОМ опросил 1600 человек разных возрастов. По данным опроса, 22 % россиян играют в видеоигры, а еще 21 % считают себя бывшими геймерами. Целых 57 % никогда не играли видеоигры.

Самой популярной платформой среди нынешних и бывших геймеров оказались ПК и ноутбуки (74 %), на втором месте — смартфоны (55 %). Далее — PlayStation (22 %), планшеты (17 %), Xbox (11 %), Nintendo Switch (5 %) и Steam Deck (3 %).

Pathologic 2.
Фото Ice-Pick Lodge

Также ВЦИОМ опросил респондентов на тему российских видеоигр. Более половины геймеров (56 %) за прошедшие два-три года не прикасались к российским играм, однако среди 29 % опробовавших отечественные разработки последней запущенной игрой (необязательно новой) остались довольны 91 %.

1
2
Читайте также
Украина Ястремская отказалась пожимать руку бывшей россиянке Грачевой
СМИ: Демирал дисквалифицирован на два матча Евро за «волчий салют»
Развожаев заявил об уничтожении авиацией военных целей над акваторией Черного моря
В Месси вселился Смолов, но вратарь спас чемпионов от позора. Что произошло в матче Аргентина – Эквадор на Кубке Америки
Дело генерала Цокова о мошенничестве прекратили в связи с его смертью
Смять санкции: в ЕС ищут пути сотрудничества с Россией
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Раскрыт новый шифр азбуки Морзе для Hamster Kombat на 4-5 июля

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости