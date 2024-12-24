Valve составила список игр 2024 года в Steam, которые «озолотили» разработчиков
Славная традиция — подводить итоги прошедшего года. Valve решила не отставать и опубликовала список игр, которые принесли своим авторам наибольший доход в Steam. К сожалению, заглянуть в карман разработчиков и издателей не получится: точные цифры никто не называет.
Однако уже сейчас можно увидеть, за какие игры геймеры весь год активно голосовали долларом, евро, рублем и прочей валютой. Примечательно, что новинки оказались в меньшинстве — прошлогодний Baldur's Gate 3, например, все еще «держит марку».
К слову, S.T.A.L.K.E.R. 2 тоже попала в список самых успешных проектов этого года, но смогла взять лишь серебро — ее опередили игры в категориях «Золото» и «Платина». А вот и список самых прибыльных игр этого года (категория «Платина»):
- Call of Duty: Black Ops 6
- Black Myth: Wukong
- PUBG: Battlegrounds
- Counter-Strike 2
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Baldur's Gate 3
- Destiny 2
- DOTA 2
- Elden Ring
- Apex Legends
- Helldivers 2
- Palworld
Все списки смотрите на странице в Steam.