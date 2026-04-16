Valve опубликовала список самых популярных новинок в Steam по объему выручки за март 2026 года

Проекты (игры, дополнения, наборы) представлены в трех топах, отсортированных случайным образом: золото, серебро и бронза.

«Золотыми», или самыми прибыльными новинками месяца, стали: экшен Crimson Desert (продано более 5 миллионов копий), шутер Marathon (2026), порт Death Stranding 2: On the Beach, карточный рогалик Slay the Spire 2 (по слухам, тираж составил более 5 миллионов копий) и не только.

А в топ «серебро» с выручкой поменьше вошли: новая Life is Strange: Reunion (ее релиз состоялся под конец месяца), ролевая игра Solasta 2, хоррор Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake и другие.