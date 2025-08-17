CyberPRO
17 августа, 20:00

Появились первые системные требования для мобильного Valorant

Постер Valorant.
Фото Valorant

В связи с выходом мобильного Valorant канал Fl1cker Mobile Gamer опубликовал первые системные требования.

В основе анонса лежат данные из закрытого бета-тестирования, которое прошло в июне 2025 года. Как утверждает портал, для игры в мобильную версию не понадобится флагманский смартфон. В минимальных требованиях указаны такие модели, как Redmi 5 (2017) и даже iPhone 6S (2015). Однако для лучшего игрового процесса понадобятся девайсы помощнее, например Honor 50, Xiaomi 12 Lite или iPhone 13 Pro. Вес игры составит 10 Гб, а поддерживаемыми операционными системами указаны Android 5 и iOS 12.

Мобильная версия Valorant официально выйдет 19 августа, но изначально станет эксклюзивом для китайского комьюнити.

Системные требования для мобильного Valorant.
Фото tg fl1ckerMG

Филатов Руслан

