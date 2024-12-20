В «Ведьмаке 4» появятся эротические сцены с Цири

У Цири, главной героини «Ведьмака 4», будет секс — об этом рассказали разработчики игры. Правда, никаких подробностей они раскрывать не стали.

Вместо этого представители студии заметили, что романтические отношения — это естественная часть как игр серии, так и человеческой природы в целом, и что отношения Цири в игре будут хорошо продуманными и значимыми. О том, появятся ли в новой игре короткие и ни к чему не обязывающие эротические сцены, какие в большом количестве встречались у Геральта, не сообщается.