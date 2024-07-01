Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 18:55

В The Witcher 3 нашли скрытый финал с участием Йеннифэр

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Witcher 3.
Фото CD PROJEKT RED

Внутри файлов третьего «Ведьмака» нашли вырезанную концовку с участием одной из главных красавиц игры.

Witcher 3.
Фото CD PROJEKT RED

Рукастые моддеры и датамайнеры обнаружили, что из финальной версии игры вырезали один из возможных финалов, в котором Йеннифэр ради защиты Цири предает Ложу чародеек и сдает ее в руки нильфгаардского императора.

В ролике видно, как Фрингилью, Маргариту и Филиппу задерживают солдаты Нильфгаарда, а чародейки за это называют Йеннифэр предательницей.

Раскрыть дополнительные сцены из игры удалось благодаря открытому инструментарию для модов REDkit от CD Projekt RED.

0
Читайте также
Парламентские выборы во Франции могут повлиять на проведение Олимпиады
Самая сексуальная спортсменка мира Алиса Шмидт раскрыла свои отношения
Бастрыкин попросил ВККС разрешить возбудить дело в отношении судьи Матеты
У Мексики украли плей-офф, Рондон снова забил, а у Месси – идеальная сетка. Что произошло на Кубке Америки-2024 1 июля
В Кремле назвали стягивание ВСУ к границе Белоруссии поводом для беспокойства
Муфтият Дагестана сообщил о подготовке запрета ношения никаба
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Обладатель Neuralink Илона Маска рассказал, как играет на ПК силой мысли

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости