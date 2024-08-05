В Steam выйдет игра для взрослых — в ней нужно будет лишиться девственности

Осенью в Steam выходит новелла Summer For You с весьма пикантным содержанием. Игроку предложат почувствовать себя в роли девственника, которому жизненно необходимо найти себе женщину и переспать с ней.

Вопрос действительно серьезный, ведь на кону будет стоять жизнь героя. Не успел за 2 недели добиться расположения какой-нибудь красотки — готовься испытать на себе гнев секси-Демонессы и отправиться в Ад.

А если одной девушки окажется мало, в игре есть возможность собрать целый гарем из сексапильных красоток. Уже сейчас в Steam можно оценить скриншоты с героинями из новой игры. Предположительная дата релиза — октябрь 2024 года.