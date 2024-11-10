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Сегодня, 17:41

В Steam вышла хоррор-мафия в лучших традициях Among Us — пока бесплатно

Евгения Воскресенская
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Фото Xeirel

Чужой среди своих: в Steam появился кооператив No Strangers, в котором нужно искать предателя среди игроков. Принцип игры напоминает «Мафию» или Among Us — кому-то из игроков достается роль злодея, а остальным предстоит вовремя вычислить его... или умереть.

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На этот раз искать предателя предстоит в сеттинге хоррора. По сюжету игрокам нужно очистить город от проклятия с помощью особого ритуала. В кооперативе могут принимать участие до 15 человек — чем не развлечение на предстоящую неделю, пока игру можно забрать бесплатно?

Фото Xeirel
Фото Xeirel
Фото Xeirel
Фото Xeirel
Фото Xeirel
Источник: TG-канал Steam Community
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