В Steam вышла хоррор-мафия в лучших традициях Among Us — пока бесплатно

Чужой среди своих: в Steam появился кооператив No Strangers, в котором нужно искать предателя среди игроков. Принцип игры напоминает «Мафию» или Among Us — кому-то из игроков достается роль злодея, а остальным предстоит вовремя вычислить его... или умереть.

На этот раз искать предателя предстоит в сеттинге хоррора. По сюжету игрокам нужно очистить город от проклятия с помощью особого ритуала. В кооперативе могут принимать участие до 15 человек — чем не развлечение на предстоящую неделю, пока игру можно забрать бесплатно?

Фото Xeirel

Фото Xeirel

Фото Xeirel

Фото Xeirel