В Steam вышел симулятор квадробера — игра стоит копейки

Популярность квадробинга не обошла стороной видеоигры. В Steam вышел проект под многообещающим названием «Симулятор Квадробера».

Теперь можно кусать прохожих, рисовать граффити и сражаться со скуфами не выходя их своей комнаты. Игра насыщена мемами, шуточками и комичными ситуациями, которые «заставят смеяться до слез» — по крайней мере, так утверждают разработчики.

Позволить себе «Симулятор Квадробера» смогут даже школьники — сейчас игра стоит всего 25 рублей.

Фото PropilGames

Фото PropilGames