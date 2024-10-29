В Steam вышел симулятор квадробера — игра стоит копейки
Популярность квадробинга не обошла стороной видеоигры. В Steam вышел проект под многообещающим названием «Симулятор Квадробера».
Теперь можно кусать прохожих, рисовать граффити и сражаться со скуфами не выходя их своей комнаты. Игра насыщена мемами, шуточками и комичными ситуациями, которые «заставят смеяться до слез» — по крайней мере, так утверждают разработчики.
Позволить себе «Симулятор Квадробера» смогут даже школьники — сейчас игра стоит всего 25 рублей.
Фото PropilGames
Фото PropilGames
Фото PropilGames
Новости