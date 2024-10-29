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Сегодня, 15:50

В Steam вышел симулятор квадробера — игра стоит копейки

Евгения Воскресенская
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Фото PropilGames

Популярность квадробинга не обошла стороной видеоигры. В Steam вышел проект под многообещающим названием «Симулятор Квадробера».

Теперь можно кусать прохожих, рисовать граффити и сражаться со скуфами не выходя их своей комнаты. Игра насыщена мемами, шуточками и комичными ситуациями, которые «заставят смеяться до слез» — по крайней мере, так утверждают разработчики.

Россияне стали чаще покупать товары для квадробинга. Россияне стали массово покупать товары для квадроберов

Позволить себе «Симулятор Квадробера» смогут даже школьники — сейчас игра стоит всего 25 рублей.

Фото PropilGames
Фото PropilGames
Фото PropilGames
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