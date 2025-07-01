CyberPRO
1 июля, 13:13

В Steam появился новый внутриигровой менеджер производительности

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Официальный логотип Steam.
Фото Valve

Компания Valve позаботилась об игроках, чтобы им приходилось меньше времени тратить на подбор оптимальных настроек.

Сам менеджер отображается поверх игры и предоставляет геймерам информацию о системе и производительности, в том числе: значение FPS, данные о производительности центрального и графического процессоров, а также системной памяти.

В будущем монитор должен также помогать обнаруживать распространенные проблемы в работе компьютера и показывать общую информацию о производительности игр. Опробовать работу менеджера можно уже с 1 июля.

