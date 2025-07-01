В Steam появился новый внутриигровой менеджер производительности

Компания Valve позаботилась об игроках, чтобы им приходилось меньше времени тратить на подбор оптимальных настроек.

Сам менеджер отображается поверх игры и предоставляет геймерам информацию о системе и производительности, в том числе: значение FPS, данные о производительности центрального и графического процессоров, а также системной памяти.

В будущем монитор должен также помогать обнаруживать распространенные проблемы в работе компьютера и показывать общую информацию о производительности игр. Опробовать работу менеджера можно уже с 1 июля.