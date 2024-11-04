В Steam появилась страница продолжения Half-Life 2

В Steam появилась страница Project Borealis: Prologue — демоверсии фанатской попытки воссоздать отмененный Half-Life 2: Episode 3, основываясь на доступных черновиках сюжета, артах и других утечках.

Проект работает на Unreal Engine 5, но разработчики, среди которых немало профессионалов, приложили много усилий, чтобы в геймплее ощущался тот самый движок Source. Демоверсия выйдет до конца года, дата выхода полной версии Project Borealis пока неизвестна.