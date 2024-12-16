В S.T.A.L.K.E.R. 2 появилось быстрое перемещение — спасибо мододелам

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 появился мод, добавляющий в игру типичное для современных игр быстрое перемещение. Благодаря нему получится переместиться в любую отмеченную на карте точку — достаточно выбрать ее и зажать клавишу Z.



Нельзя сказать, что мод работает идеально — иногда переместившийся герой может в чем-то застрять, и тогда придется выбираться при помощи консольных команд. Скачать мод и посмотреть инструкции по его установке можно по ссылке.