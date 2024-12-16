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Сегодня, 12:10

В S.T.A.L.K.E.R. 2 появилось быстрое перемещение — спасибо мододелам

Евгения Воскресенская
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Фото GSC

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 появился мод, добавляющий в игру типичное для современных игр быстрое перемещение. Благодаря нему получится переместиться в любую отмеченную на карте точку — достаточно выбрать ее и зажать клавишу Z.

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Нельзя сказать, что мод работает идеально — иногда переместившийся герой может в чем-то застрять, и тогда придется выбираться при помощи консольных команд. Скачать мод и посмотреть инструкции по его установке можно по ссылке.

Источник: nexusmods.com
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