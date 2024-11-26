В S.T.A.L.K.E.R. 2 есть пасхалки из «Гарри Поттера», Dark Souls и Half-Life

В S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля нашли отсылки не только к предыдущим частям франшизы. Шутер оказался наполнен пасхалками, связанными с разными произведениями поп-культуры. Вот те, что удалось обнаружить фанатам за первую неделю игры:

Летающая машина из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната»

Фото GSC

Костер из Dark Souls

Фото GSC

Гордон Фримен из Half-Life

Фото GSC

Огненная дорога из «Назад в будущее»

Фото GSC

Карта Черноруссии из DayZ

Фото GSC

Коврик для мыши «Казаки 3»

Фото GSC

Правда, некоторые пользователи остались недовольны выбором референсов. «Раньше отсылались к советской литературе и фильмам, а теперь пасхалки в основном заключаются в попсовых западных франшизах», — пишут они. Нацеленность на западного зрителя не пошла «Сталкеру» на пользу — в результате он «потерял свой дух», признается один из разочарованных пользователей.