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В российскую консоль поставят процессор «Эльбрус» — разработкой займутся в «Сколково»

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Создание российской игровой консоли идет своим чередом. Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин поделился некоторыми деталями этого процесса. Как оказалось, отечественное устройство будет оснащено процессором «Эльбрус», отставание которого от западных аналогов признает и сам Горелкин.

Обложка. В России создают свои видеокарты

«Разработкой бизнес-модели, концепции и конкурентных преимуществ будущей консоли поручено заниматься фонду «Сколково»», — рассказал депутат. При этом парламентарий надеется на предприимчивость работников «Сколково»: чтобы консоль на процессоре «Эльбрус» смогла составить достойную конкуренцию PS5 и Xbox, требуется нестандартный подход.

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