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Сегодня, 18:45

В российских магазинах появилось мороженое для фанатов Genshin Impact

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Genshin Impact.
Фото miHoYo

В российских магазинах обнаружилось мороженое в стиле Genshin Impact.

Мороженое Genshin Impact.
Фото Соцсети

За выпуск сливочного мороженого со вкусом дыни отвечает компания «Снежный городок». Внутри любителей лакомства и Genshin Impact ждут стикеры с различными персонажами, а за особый желтый стикер с Кэ Цин можно выиграть даже фигурку персонажа.

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Такую акцию, видимо, приурочили к старту второй фазы патча 4.7 в Genshin Impact.

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