В российских магазинах появилось мороженое для фанатов Genshin Impact

В российских магазинах обнаружилось мороженое в стиле Genshin Impact.

Мороженое Genshin Impact. Фото Соцсети

За выпуск сливочного мороженого со вкусом дыни отвечает компания «Снежный городок». Внутри любителей лакомства и Genshin Impact ждут стикеры с различными персонажами, а за особый желтый стикер с Кэ Цин можно выиграть даже фигурку персонажа.

Такую акцию, видимо, приурочили к старту второй фазы патча 4.7 в Genshin Impact.