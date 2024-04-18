В России возьмутся за развитие киберспорта и компьютерных клубов
В России появится Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры, которая будет популяризировать киберспорт в стране.
Counter-Strike 2.
Фото Valve
В АРКИ предварительно вошли:
— Компьютерная франшиза Colizeum (460 клубов)
— Сети True Gamers (114 кибер-арен в России и СНГ)
— CyberX (220 клубов)
— EZ Katka (13 клубов)
— «F5 Центр киберспорта» (9 клубов)
В объединении также добавили, что готовы принять и других участников отрасли — поставщиков оборудования, разработчиков программного обеспечения, представителей киберспортивных организаций и игровой индустрии.
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