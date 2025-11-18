CyberPRO
Сегодня, 15:00

В Roblox сделают проверку возраста для всех игроков с категориями

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Персонажи из Роблокс.
Фото VK Play

Ранее площадка часто сталкивалась с критикой из-за неправомерных действий, связанных с несовершеннолетними.

Разработчики хотят сделать систему безопасности более надежной — для проверки предполагается использовать сканирование лица. Геймеров будут делить на три возрастных категории, чтобы сократить возможности для пересечения — от 9 до 12 лет, от 13 до 15 и старше 16. Причем дети, не достигшие 9 лет, смогут играть только с разрешения родителей.

Нововведение будет постепенным — уже с 19 ноября пользователи смогут воспользоваться этой функцией добровольно, а с 1 декабря это станет обязательным в отдельных странах. В конечном счете со следующего года все пользователи должны будут начать удостоверять возраст.

