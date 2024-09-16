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Сегодня, 18:55

В Heroes of Might and Magic: Olden Era будет всего одна кампания, зато большая

Евгения Воскресенская
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Фото Unfrozen

Авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era раскрыли несколько важных подробностей предстоящей игры. В отличие от более ранних частей, здесь ожидается лишь 1 одиночная кампания — отсутствие выбора компенсируется ее размером и нелинейностью.

Кроме того, пользователи смогут создавать бесконечное количество карт в игре против ИИ. Можно будет воспользоваться и готовыми картами от студии Unfrozen. Новинка будет оснащена 2 редакторами карт и шаблонов, благодаря которым у игроков появится возможность вволю поэкспериментировать.

Фото Unfrozen

Также новые «Герои» будут поддерживать мультиплеер. Впервые в серии появятся матчмейкинг, профили игроков и рейтинговая таблица. Не обойдется и без классического режима, который позволит играть с друзьями на одном ПК.

Иными словами, разработчики стараются угодить всем игрокам. Кому-то больше по душе исследовать карты в сиоло, кому-то — участвовать в сложных многопользовательских битвах. Других привлекают история, лор и персонажи — авторы заверяют, что каждый пользователь найдет в игре что-то свое. Heroes of Might & Magic: Olden Era появится в раннем доступе во 2 квартале 2025 года.

Обложка. Возвращение к истокам: какой будет Heroes of Might and Magic Olden Era
Фото Unfrozen

Фото Unfrozen

Фото Unfrozen

Фото Unfrozen
Источник: TG-канал Steam Community
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